Merci de suivre et de soutenir WCH Canada. Notre équipe dévouée continue de travailler sans relâche pour protéger la santé, les droits et les libertés de tous les Canadiens.

Nous avons le plaisir de partager une vidéo courte et puissante intitulée « Une histoire canadienne ». Elle est conçue pour inspirer, informer et éveiller les cœurs et les esprits aux réalités difficiles auxquelles nous sommes confrontés, ainsi qu'aux mesures vitales que nous devons prendre pour recouvrer notre santé et notre liberté.

Un lien de téléchargement est inclus afin que vous puissiez facilement partager cette vidéo sur toutes vos plateformes. Aidez-nous à amplifier ce message en le diffusant largement.

Partager, télécharger et publier librement

To make it easy for you to help spread the message, a download link is provided so you can post this video on all of your platforms—websites, social media, email lists, or anywhere else. The video is clearly branded and designed to bring much-needed attention to the work of WCH Canada.

👉 Télécharger la vidéo ici

Please use it as a tool to awaken others and fuel positive change.

Soutenez notre mission

Si notre travail vous inspire, envisagez de nous soutenir. WCH Canada appartient à chacun d'entre nous. Continuons à construire ensemble.

Faire un don

English Version

Watch the English version of this video here.

[insert English version link]

Matériel connexe